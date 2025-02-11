Прохоров Макар Маркеллов
мужской, родился 1846, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВасилиса Михайлова1815 г.р.
ОтецМаркелл Васильев1817 г.р.
Супруги
Прохорова Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
Дети
Прохоров Иван Макаров1869 г.р.
Прохоров Евсей Макаров16.06.1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Маркелл Васильев
Мать: Василиса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Прохорова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
16.06.1871
Мать ребёнка: Прохорова Варвара Андреева
Смерть
Неизвестно