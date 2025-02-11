Прохоров Макар Маркеллов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Прохоров Макар Маркеллов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1846, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Василиса Михайлова1815 г.р.
Отец
Маркелл Васильев1817 г.р.
Супруги
Прохорова Варвара АндрееваДо 1853 г.р.
Дети
Прохоров Иван Макаров1869 г.р.
Прохоров Евсей Макаров16.06.1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Маркелл Васильев

Мать: Василиса Михайлова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова Варвара Андреева

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Рождение ребёнка
1869

Сын: Прохоров Иван Макаров

Мать ребёнка: Прохорова Варвара Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1871

Сын: Прохоров Евсей Макаров

Мать ребёнка: Прохорова Варвара Андреева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.