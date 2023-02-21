Вилежанинов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1900
Дата смерти03.08.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1920
Сын: Вилежанинов Николай Александрович
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Рождение ребёнка
07.04.1923
Сын: Вилежанинов Иван Александрович
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Рождение ребёнка
05.03.1929
Дочь: Вилежанинова Мария Александровна
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Рождение ребёнка
03.05.1931
Дочь: Михеева Зоя Александровна
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилежанинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилежанинов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья
Смерть
03.08.1966