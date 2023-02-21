Вилежанинов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилежанинов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1900

Дата смерти

03.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1920

Сын: Вилежанинов Николай Александрович

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Вилежанинов Иван Александрович

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Рождение ребёнка
05.03.1929

Дочь: Вилежанинова Мария Александровна

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Рождение ребёнка
03.05.1931

Дочь: Михеева Зоя Александровна

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилежанинов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Вилежанинова Прасковья

Смерть
03.08.1966
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