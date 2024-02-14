Шайдуллин Равиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Шаhидуллин Зариф
Мать: Х Вторая Жена С 1919Г
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно