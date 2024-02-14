Шайдуллин Равиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШайдуллин Равиль

Шайдуллин Равиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шаhидуллин Зариф

Мать: Х Вторая Жена С 1919Г

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.