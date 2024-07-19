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Ежов Максим Геннадьевич

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

12.08.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

1944 г.р.

Жена

1977 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1977

Отец: Ежов Геннадий Иосифович

Мать: Ежова (Пронина) Людмила Васильевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
03.05.1997

Жена: Ежова (Волчанская) Анна Павловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1999

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Мать ребёнка: Ежова (Волчанская) Анна Павловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
10.06.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ежова (Волчанская) Анна Павловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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