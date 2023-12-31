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Бызов Константин Михайлович

Место рождения

Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Бызов Михаил Васильевич

Мать: Александра Николаевна

Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарапова Ивея Константиновна

Мать ребёнка: Глумова Апполинария

Смерть
Неизвестно
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