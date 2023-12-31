Бызов Константин Михайлович
Место рожденияД. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Бызов Михаил Васильевич
Мать: Александра Николаевна
Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарапова Ивея Константиновна
Мать ребёнка: Глумова Апполинария
Смерть
Неизвестно