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Тихонов Ирадион Константинович

Место рождения

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.

Дата рождения

17.04.1905

Дата смерти

08.09.1905

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905

Отец: Тихонов Константин Емельянович

Мать: не указана

Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение Ирадиона 4/5.04.1905, запись 25, файл 18 Деревни Успеновки крестьянин Константин Емельянов Тихонов и законная жена его Марфа Григорьева Восприемники: деревни Успеновки крестьянин Григорий Яко... Показать все
Крещение
18.04.1905
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
08.09.1905
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Причина смерти: Коклюша
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