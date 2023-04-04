Тихонов Ирадион Константинович
Место рожденияРоссийская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Дата рождения17.04.1905
Дата смерти08.09.1905
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905
Отец: Тихонов Константин Емельянович
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Рождение Ирадиона 4/5.04.1905, запись 25, файл 18 Деревни Успеновки крестьянин Константин Емельянов Тихонов и законная жена его Марфа Григорьева Восприемники: деревни Успеновки крестьянин Григорий Яко... Показать все
Крещение
18.04.1905
Туймазинского района Республики Башкортостан. Церковная ул. 13А Храм Воздвижения Честного Креста Господня в с. Воздвиженке
Смерть
08.09.1905
Российская Федерация Республика Башкортостан, Туймазинский район, посёлок Успенка.
Причина смерти: Коклюша