Дехтерева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дехтерев Мартин
Отец ребёнка: Дехтерев Агафон
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Дехтерев Агафон
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дехтерев Ион
Отец ребёнка: Дехтерев Агафон
Рождение ребёнка
1831
Сын: Дехтерев Семен
Отец ребёнка: Дехтерев Агафон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дехтерев Агафон
Смерть
Неизвестно