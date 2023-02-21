Дехтерева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехтерева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Дехтерев Мартин

Отец ребёнка: Дехтерев Агафон

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Дехтерев Агафон

Рождение ребёнка
1824

Сын: Дехтерев Ион

Отец ребёнка: Дехтерев Агафон

Рождение ребёнка
1831

Сын: Дехтерев Семен

Отец ребёнка: Дехтерев Агафон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дехтерев Агафон

Смерть
Неизвестно
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