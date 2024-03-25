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Сущенко Галина Васильевна
Сущенко Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.03.?
Пол
Женский
Отец
Сущенко Василий Иосифович
1914 г.р.
Мать
Леоненко Мария Михайловна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
19.03.?
Отец:
Сущенко Василий Иосифович
Мать:
Леоненко Мария Михайловна
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