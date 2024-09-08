(Ларионова) Агрипина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ларионова) Агрипина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.05.1890

Муж: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: (Давыдова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1892

Дочь: (Давыдова) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.11.1895

Сын: Давыдов Николай

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
28.10.1899

Сын: Давыдов Терентий

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
14.12.1900

Дочь: (Давыдова) Клавдия

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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