(Ларионова) Агрипина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1890
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: (Давыдова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1892
Дочь: (Давыдова) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Давыдов Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.11.1895
Сын: Давыдов Николай
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
28.10.1899
Сын: Давыдов Терентий
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
14.12.1900
Дочь: (Давыдова) Клавдия
Отец ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно