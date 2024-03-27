Гарипова Галимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1936
Сын: Гарипов Нургали
Отец ребёнка: Гарипов Гумер (Мухамматгариф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хафизов Нурмахаммат
Отец ребёнка: Гарипов Гумер (Мухамматгариф)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарипов Гумер (Мухамматгариф)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно