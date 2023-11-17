Кузьменков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980
Отец: Бунтовской Сергей
Мать: Кузьменкова Ольга
Бракосочетание
27.09.2003
Жена: Кузьменкова Елена
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьменкова Елена
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно