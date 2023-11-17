Кузьменков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1980

Отец: Бунтовской Сергей

Мать: Кузьменкова Ольга

Бракосочетание
27.09.2003

Жена: Кузьменкова Елена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьменкова Елена

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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