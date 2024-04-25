Рыбаков Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбаков Василий Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Рыбаков Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рыбаков Евгений Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно