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Ярош Григорий Перович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Ярош Пётр Петров

Мать: Ярош Епистимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Ярош Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ярош Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ярош Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Рождение ребёнка
1885

Сын: Ярош Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ярош Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Рождение ребёнка
1896

Сын: Ярош Козма Григорьевич

Мать ребёнка: Ярош Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярош Наталья

Смерть
Неизвестно
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