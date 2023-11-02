Ярош Григорий Перович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Ярош Пётр Петров
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Ярош Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярош Наталья
Смерть
Неизвестно