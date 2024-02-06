Кузьминых Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1907
Дата смерти12.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1907
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кузьминых Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.12.1928
Дочь: Кузьминых Таисия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1934
Дочь: Кузьминых Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.06.1937
Дочь: Сашко Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.09.1943
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область