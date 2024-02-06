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Кузьминых Дмитрий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1907

Дата смерти

12.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1907

Отец: Кузьминых Андрей Гаврилович

Мать: Кузьминых Евдокия Агаповна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кузьминых Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.12.1928

Дочь: Кузьминых Таисия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1934

Дочь: Кузьминых Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.06.1937

Дочь: Сашко Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.09.1943
Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
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