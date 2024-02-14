Богданова Мунира Г-Баянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Богданова) Закира Имаметдиновна
Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Богданова) Минигуль Имаметдиновна
Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович
Смерть
1977