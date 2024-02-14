Богданова Мунира Г-Баянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова Мунира Г-Баянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Богданова) Закира Имаметдиновна

Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Богданова) Минигуль Имаметдиновна

Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Имаметдин Гайнетдинович

Смерть
1977

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