Дубовик (Шмотькин) Гликерия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Шмотькин) Гликерия Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
17.01.1866

Муж: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
25.09.1867

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евфросиния Николаевна

Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
24.10.1869

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Сиклитикия Николаевна

Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
13.02.1882

Сын: Дубовик Семён Николаевич

Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
28.10.1884

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Неонила Николаевна

Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Смерть
Неизвестно

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