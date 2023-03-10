Дубовик (Шмотькин) Гликерия Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
17.01.1866
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1866. ГАЧО,
Рождение ребёнка
25.09.1867
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Евфросиния Николаевна
Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1867. ГАЧО,
Рождение ребёнка
24.10.1869
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Сиклитикия Николаевна
Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович
Рождение ребёнка
01.11.1878
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Рождение ребёнка
13.02.1882
Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
28.10.1884
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Неонила Николаевна
Отец ребёнка: Дубовик Николай Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287
Смерть
Неизвестно