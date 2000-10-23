Приходько Анастасия Валентиновна
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, Пятигорск
Дата рождения23.10.2000
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2000
Отец: скрыто настройками приватности
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.09.2001
Храм Святого Праведного Лазаря Четверодневного
Восприемники: Максим, Олеся
Образование
С 01.09.2007 по 25.05.2016
Школа№6
Школьница
Образование
С 01.09.2016 по 17.06.2020
ПТТТиС