Приходько Анастасия Валентиновна 23.10.2000 — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько Анастасия Валентиновна

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, Пятигорск

Дата рождения

23.10.2000

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.2000

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Приходько (Полякова) Антонина Вячеславовна

Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.09.2001
Храм Святого Праведного Лазаря Четверодневного
Восприемники: Максим, Олеся
Образование
С 01.09.2007 по 25.05.2016
Школа№6
Школьница
Образование
С 01.09.2016 по 17.06.2020
ПТТТиС

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