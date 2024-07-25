Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Евдоким
Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Трофим Елизарович
Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Афимья Елизаровна
Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич
Смерть
Неизвестно