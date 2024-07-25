Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Волков Исай Елизарович

Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Евдоким

Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Трофим Елизарович

Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Афимья Елизаровна

Отец ребёнка: Волков Елизар Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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