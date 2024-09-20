Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1688 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: Анна Андреевна

Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Петр Саввич с матерью, женой и детьми ушел безвести. В этот двор пришла из мира Солдатская жена Анна Андреевна, 31 год. У неё дети Андрей, 13 лет, Алексей,... Показать все
Смерть
После 1724

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