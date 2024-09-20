Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: Анна Андреевна
Упоминание
Около 1719
Грехневка, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 113 лист. Деревня Грехневка. Петр Саввич с матерью, женой и детьми ушел безвести. В этот двор пришла из мира Солдатская жена Анна Андреевна, 31 год. У неё дети Андрей, 13 лет, Алексей,... Показать все
Смерть
После 1724