Ходакова (Сидорова) Елена Демидовна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сидоров Демид Игнатович(?)
Бракосочетание
12.08.1886
Рождение ребёнка
07.08.1889
Сын: Ходаков Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1894
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.02.1897
Сын: Ходаков Семен Никифорович
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
30.07.1899
Сын: Ходаков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
08.02.1901
Сын: Ходаков Федор Никифорович
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Рождение ребёнка
07.09.1911
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич
Смерть
Неизвестно