Ходакова (Сидорова) Елена Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодакова (Сидорова) Елена Демидовна

Ходакова (Сидорова) Елена Демидовна

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сидоров Демид Игнатович(?)

Мать: не указана

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
12.08.1886

Муж: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1889

Сын: Ходаков Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.04.1894

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1897

Сын: Ходаков Семен Никифорович

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Ходаков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.02.1901

Сын: Ходаков Федор Никифорович

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.09.1911

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Ходаков Никифор Григорьевич

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close