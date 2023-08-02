Янин Илья Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Янин Осип Екимов
Мать: Янина ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Янин Егор Ильич
Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Янин) Арина Ильинична
Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Янин) Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1772 или 1769
Сын: Янин Павел Ильич
Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Рождение ребёнка
1780
Сын: Янин Леонтий Ильич
Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Смерть
1818