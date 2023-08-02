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Янин Илья Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Янин Осип Екимов

Мать: Янина ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Янин Егор Ильич

Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Янин) Арина Ильинична

Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Янин) Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1772 или 1769

Сын: Янин Павел Ильич

Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Янин Леонтий Ильич

Мать ребёнка: Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1818

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