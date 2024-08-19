Strapcane (Caune) Rasma Ilga — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Strapcane (Caune) Rasma Ilga

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Место рождения

Daugavpils municipality, Latvia

Дата рождения

06.04.1924

Дата смерти

28.08.1976

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1924

Отец: Caune Pēteris

Мать: Caune (Ozollapa) Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
28.12.1952

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.1976
Похороны
Неизвестно

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