Strapcane (Caune) Rasma Ilga
Место рожденияDaugavpils municipality, Latvia
Дата рождения06.04.1924
Дата смерти28.08.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1924
Отец: Caune Pēteris
Мать: Caune (Ozollapa) Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
28.12.1952
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.1976
Похороны
Неизвестно