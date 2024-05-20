Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна 03.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна

Место рождения

с.Чергачак, Ойротская губерния

Дата рождения

03.02.1900

Дата смерти

20.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900

Отец: Крутиков Дмитрий Куприянович

Мать: Крутикова Пелагея Кузьмовна

с.Чергачак, Ойротская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчаренко Валентин Степанович

Отец ребёнка: Овчаренко Степан Никанорович

Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск
Бракосочетание
19.06.1925

Муж: Овчаренко Степан Никанорович

Рождение ребёнка
05.02.1932

Дочь: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна

Отец ребёнка: Овчаренко Степан Никанорович

Смерть
20.10.1981
с.Быстрянка

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