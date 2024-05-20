Овчаренко (Крутикова) Агафья Дмитриевна
Место рожденияс.Чергачак, Ойротская губерния
Дата рождения03.02.1900
Дата смерти20.10.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1900
с.Чергачак, Ойротская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчаренко Валентин Степанович
Отец ребёнка: Овчаренко Степан Никанорович
Место жительства
Неизвестно
г.Горно-Алтайск
Бракосочетание
19.06.1925
Рождение ребёнка
05.02.1932
Дочь: Овчаренко Елена (Прозлена) Степановна
Отец ребёнка: Овчаренко Степан Никанорович
Смерть
20.10.1981
с.Быстрянка