Костюченко Анастасия Космина 1874 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костюченко Анастасия Космина

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Стефанов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов

Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Малин, Житомирська область
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Малин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов

Смерть
Неизвестно

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