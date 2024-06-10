Костюченко Анастасия Космина
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анастасия Стефанов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Костюченко (Костюченко (Костюк)) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Костюченко (Костюк) Артемий Стефанов
Отец ребёнка: Костюченко (Костюк) Стефан Константинов
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно