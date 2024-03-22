Мудренова (Сусликова) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.10.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1943
Рождение ребёнка
24.10.1965
Сын: Мудренов Владимир Евгеньевич
Отец ребёнка: Мудренов Евгений Владимирович
Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.09.1973
Сын: Мудренов Артём Евгеньевич
Отец ребёнка: Мудренов Евгений Владимирович
Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область