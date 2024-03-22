Мудренова (Сусликова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мудренова (Сусликова) Валентина Алексеевна

Место рождения

Верхнесмородино, Поныровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.10.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнесмородино, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
24.10.1965

Сын: Мудренов Владимир Евгеньевич

Отец ребёнка: Мудренов Евгений Владимирович

Братск, город Братск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.09.1973

Сын: Мудренов Артём Евгеньевич

Отец ребёнка: Мудренов Евгений Владимирович

Балаково, Балаковский муниципальный район, Саратовская область
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