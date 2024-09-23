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Мансуров Захар Мартемьянович

Место рождения

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1903

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мансурова Наталья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мансуров Михаил Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.

Сын: Мансуров Иван Захарович

Мать ребёнка: Мансурова Наталья Степановна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 138 стр 168 воспреемники: крестьянин Филипп Мартемьянов Мансуров и крестьянская жена Феодосия Даниловна Ярусова
Смерть
До 1903

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