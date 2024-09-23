Мансуров Захар Мартемьянович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1903
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Мансуров Михаил Захарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1899 ст.
Мать ребёнка: Мансурова Наталья Степановна
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 138 стр 168 воспреемники: крестьянин Филипп Мартемьянов Мансуров и крестьянская жена Феодосия Даниловна Ярусова
Смерть
До 1903