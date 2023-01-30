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Крушинская Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Пётр Иванов

Рождение ребёнка
?.02.1834 ст.

Сын: Крушинский Семён Петрович

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1838 ст.

Дочь: (Крушинская) Анна Петрова

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.11.1839 ст.

Дочь: (Крушинская) Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Крушинский Иван Петров

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Крушинская) Елена Петровна

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.03.1846 ст.

Сын: Крушинский Василий Петров

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1847 ст.

Сын: Крушинский Константин Петров

Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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