Крушинская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.02.1834 ст.
Сын: Крушинский Семён Петрович
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1838 ст.
Дочь: (Крушинская) Анна Петрова
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
18.11.1839 ст.
Дочь: (Крушинская) Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1842 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Крушинская) Елена Петровна
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1846 ст.
Сын: Крушинский Василий Петров
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1847 ст.
Сын: Крушинский Константин Петров
Отец ребёнка: Крушинский Пётр Иванов
Смерть
Неизвестно