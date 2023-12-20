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Ярыгин Абрам Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ярыгин Яков Феодоров

Мать: Ярыгина Варвара Давидова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.04.1874

Сын: Ярыгин Василий Абрамович

Мать ребёнка: Ярыгина (Мамонтова) Варвара Петрова

Смерть
Неизвестно

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