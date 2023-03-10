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Солодовников Савелий Иванович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

29.09.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Солодовников Иван

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Анастасия Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1924

Сын: Солодовников Николай Савельевич

Мать ребёнка: Солодовников Анастасия Сергеевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
29.09.1938
Причина смерти: ВМН

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