Солодовников Савелий Иванович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти29.09.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Солодовников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1924
Сын: Солодовников Николай Савельевич
Мать ребёнка: Солодовников Анастасия Сергеевна
Смерть
29.09.1938
Причина смерти: ВМН