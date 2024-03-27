Бессонова (Ревякина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБессонова (Ревякина) Мария Андреевна

Бессонова (Ревякина) Мария Андреевна

Место рождения

с.Медведское г.Новониколаевска

Дата рождения

08.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914

Отец: Ревякин Андрей Артемович

Мать: Ревякина Пелагея Никитична

с.Медведское г.Новониколаевска
Крещение
1914
с.Медведское г.Новониколаевска
Образование
С 1929 по 1932
станц.Черепаново
учитель
Смерть
Неизвестно
пос.Новый г.Бердск Новосибирской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище г. Новосибирска кв.10
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close