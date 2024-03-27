Бессонова (Ревякина) Мария Андреевна
Место рожденияс.Медведское г.Новониколаевска
Дата рождения08.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1914
с.Медведское г.Новониколаевска
Крещение
1914
с.Медведское г.Новониколаевска
Образование
С 1929 по 1932
станц.Черепаново
учитель
Смерть
Неизвестно
пос.Новый г.Бердск Новосибирской обл.
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Первомайское кладбище г. Новосибирска кв.10