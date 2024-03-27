Абдулхаев Валиахмет Купец Абдулхаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдулхаев Валиахмет Купец Абдулхаевич

Место рождения

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район

Дата рождения

09.01.1933

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1933

Отец: Ахметжанов Абдулхай

Мать: Абдулхаева Алия

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
05.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
30.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Рождение ребёнка
25.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
17.05.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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