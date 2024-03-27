Абдулхаев Валиахмет Купец Абдулхаевич
Место рожденияс.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Дата рождения09.01.1933
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1933
Отец: Ахметжанов Абдулхай
Мать: Абдулхаева Алия
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
05.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
30.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской о
Рождение ребёнка
25.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
17.05.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Уразовка Горьковская обл., Краснооктябрьский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2012