Уула Азиана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уула Азиана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1990

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990

Отец: Айыжы Анатолий Валерьевич

Мать: Айыжы Аян-Кыс Салчаковна

Рождение ребёнка
2011

Сын: Уула Опан Оттукович

Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович

Рождение ребёнка
2018

Сын: Уула Саян-Даш Оттукович

Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович

Рождение ребёнка
2019

Сын: Уула Бадый-Хан Оттукович

Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович

Рождение ребёнка
2023

Дочь: Уула Айлуша Оттуковна

Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уула Оттук Севээнович

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