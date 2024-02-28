Уула Азиана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1990
Рождение ребёнка
2011
Сын: Уула Опан Оттукович
Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович
Рождение ребёнка
2018
Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович
Рождение ребёнка
2019
Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович
Рождение ребёнка
2023
Дочь: Уула Айлуша Оттуковна
Отец ребёнка: Уула Оттук Севээнович
Бракосочетание
Неизвестно