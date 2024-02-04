Хамидуллин Айтмухамет Тухфатуллаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамидуллин Айтмухамет Тухфатуллаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамидуллин Тухфатулла Карлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамидуллин Ильгиз Айтмухаметович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Альфия Айтмухаметовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамидуллина Гульния Айтмухаметовна

Мать ребёнка: не указана

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