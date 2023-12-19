Никифорова Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1833
Дочь: Никифорова Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Никифоров Ефим Егорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Никифорова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Никифоров Ефим Егорович
Смерть
Неизвестно