Никифорова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Ефим Егорович

Рождение ребёнка
23.12.1833

Дочь: Никифорова Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Никифоров Ефим Егорович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Никифорова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Никифоров Ефим Егорович

Смерть
Неизвестно

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