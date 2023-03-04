Вшивцев Пётр Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Пётр Назарович

Вшивцев Пётр Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

После 1747

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Вшивцев Назар Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Вшивцева Параскева Петровна

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Егор Петрович

Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Ивановна

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1747
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close