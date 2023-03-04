Вшивцев Пётр Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиПосле 1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Вшивцев Назар Дмитриевич
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Вшивцева Параскева Петровна
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Вшивцева Матрона Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1747