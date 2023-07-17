Севостьянова (Филонова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Филонова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филонов Александр

Мать: Филонова (Филонова) Липа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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