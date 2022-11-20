Черенков Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черенков Алексей Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черенков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланцева Антонина Васильевна

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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