Черенков Алексей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черенков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланцева Антонина Васильевна
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно