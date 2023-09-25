Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна
Место рожденияс.Курашим Пермского района Пермской области
Дата рождения11.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.2009
Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
06.05.2013
Дочь: Волкова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
07.05.2022
Сын: Волков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович