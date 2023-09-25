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Гаврикова-Волкова Любовь Владимировна

Место рождения

с.Курашим Пермского района Пермской области

Дата рождения

11.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1987

Отец: Гавриков Владимир Николаевич

Мать: Гаврикова-Маркова Серафима Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
01.07.2009

Сын: Волков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
06.05.2013

Дочь: Волкова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
07.05.2022

Сын: Волков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Волков Алексей Владимирович

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