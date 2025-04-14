Голдобина (Кудряшова) Зоя Михайловна 18.07.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голдобина (Кудряшова) Зоя Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

1959 г.р.
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Добавил:

ЛТ
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голдобин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
08.06.1959

Сын: Голдобин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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