Голдобина (Кудряшова) Зоя Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1959
Сын: Голдобин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голдобин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно