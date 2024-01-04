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Марья Парфеновна

Место рождения

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Парфен Абрамович

Мать: не указана

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Осипович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Макар Осипович

Отец ребёнка: Осип Осипович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья Осиповна

Отец ребёнка: Осип Осипович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Фекла Осиповна

Отец ребёнка: Осип Осипович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Филат Осипович

Отец ребёнка: Осип Осипович

Леонтьево, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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