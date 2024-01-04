Марья Парфеновна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Парфен Абрамович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Осипович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Макар Осипович
Отец ребёнка: Осип Осипович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья Осиповна
Отец ребёнка: Осип Осипович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Фекла Осиповна
Отец ребёнка: Осип Осипович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Филат Осипович
Отец ребёнка: Осип Осипович
Смерть
Неизвестно