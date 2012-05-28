Федосов Пётр Ильич
Место рожденияЧкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Дата рождения07.05.1924
Дата смерти28.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924
Отец: Федосов Илья Григорьевич
Мать: Федосова Арина
Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Бракосочетание
?.12.1957
Жена: Федосова Анна Ильинична
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Анна Ильинична
с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
05.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федосова Анна Ильинична
с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Федосов Петр Ильич Лейтенант __.__.1924 Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево. Сводная картотека Перечень наград 07.12.1944 Орден Красной Звезды 28.05.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
28.05.2012
с.Городище, Оренбургской области, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Городище, Оренбургской области, РФ