Федосов Пётр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосов Пётр Ильич

Федосов Пётр Ильич

Место рождения

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.

Дата рождения

07.05.1924

Дата смерти

28.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1924

Отец: Федосов Илья Григорьевич

Мать: Федосова Арина

Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево.
Бракосочетание
?.12.1957

Жена: Федосова Анна Ильинична

Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Анна Ильинична

с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Рождение ребёнка
05.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосова Анна Ильинична

с.Каменноозерное Оренбургской области РСФСР
Военная награда
Неизвестно
Федосов Петр Ильич Лейтенант __.__.1924 Чкаловская обл., Белозерский р-н, с. Дмитриево. Сводная картотека Перечень наград 07.12.1944 Орден Красной Звезды 28.05.1945 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
28.05.2012
с.Городище, Оренбургской области, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с.Городище, Оренбургской области, РФ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close