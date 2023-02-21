Карпинский Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпинский Александр Андреевич

Место рождения

Московская обл., г.Калининград

Дата рождения

28.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская обл., г.Калининград
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