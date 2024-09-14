(Прожерина) Стефанида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прожерина) Стефанида Афанасьевна

Место рождения

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Около 1977

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Прожерина) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Прожерина) Елисавета Яковлевна

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Прожерина) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Прожерина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Прожерина) Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Прожерин Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович

Чикунова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Около 1977

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