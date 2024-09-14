(Прожерина) Стефанида Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиОколо 1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Прожерина) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Прожерина) Елисавета Яковлевна
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Прожерина) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Прожерина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Прожерина) Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Прожерин Иаков Иванович
Смерть
Около 1977