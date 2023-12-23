Колесник Анастасия Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Анастасия Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1921

Сын: Колесник Авксентий Андреевич

Отец ребёнка: Колесник Андрей Алексеевич

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KH-N?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Андрей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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