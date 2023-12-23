Колесник Анастасия Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1921
Сын: Колесник Авксентий Андреевич
Отец ребёнка: Колесник Андрей Алексеевич
Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS6-69KH-N?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно