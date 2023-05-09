Узольник Казимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Узольник Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Узольник Александр Казимирович
Мать ребёнка: Узольник Елена
Рождение ребёнка
1910
Сын: Узольник Владимир Казимирович
Мать ребёнка: Узольник Елена
Рождение ребёнка
08.06.1923
Сын: Узольник Виктор Казимирович
Мать ребёнка: Узольник Елена
Смерть
Неизвестно