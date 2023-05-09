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Узольник Казимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Узольник Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Узольник Александр Казимирович

Мать ребёнка: Узольник Елена

Рождение ребёнка
1910

Сын: Узольник Владимир Казимирович

Мать ребёнка: Узольник Елена

Рождение ребёнка
08.06.1923

Сын: Узольник Виктор Казимирович

Мать ребёнка: Узольник Елена

Смерть
Неизвестно

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