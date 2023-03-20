Ефим
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Василий ЕфимовНеизвестно г.р.
Степанида ЕфимоваНеизвестно г.р.
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Ефимова
Мать ребёнка: не указана
Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно