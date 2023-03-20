Ефим Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ефим

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Василий ЕфимовНеизвестно г.р.
Степанида ЕфимоваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Ефимова

Мать ребёнка: не указана

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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