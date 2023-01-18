(Андреева) Анна Денисовна
Место рожденияд. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя
Дата рождения06.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894
Отец: не указан
Крещение
08.09.1894
Василий Иванович Андреев и Ирина Ивановна Тишьмина (Андреева) | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
Неизвестно