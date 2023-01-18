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(Андреева) Анна Денисовна

Место рождения

д. Наяновка, Сызранский уезд, Симбирская губерния, Российская Империя

Дата рождения

06.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1894

Отец: не указан

Мать: Андреева (Андреева) Агриппина Серафимовна

Крещение
08.09.1894
Василий Иванович Андреев и Ирина Ивановна Тишьмина (Андреева) | В базе нет, относилось к приходу села Вязовки Паньшинской области Сызранского уезда, сейчас не существует
Смерть
Неизвестно

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