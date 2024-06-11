Хозяинова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиХозяинова ?

Хозяинова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хозяинов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хозяинов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Хозяинова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Хозяинов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Хозяинова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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