Хозяинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Хозяинова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Хозяинов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Хозяинова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Хозяинов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно