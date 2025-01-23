Филиппов Александр 24.02.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филиппов Александр

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Место рождения

г.Рязань

Дата рождения

24.02.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Рязань
Бракосочетание
13.12.1986

Жена: Филиппова (Грузнова) Люда

г.Саратов
Рождение ребёнка
05.01.1990

Сын: Филиппов Юрий

Мать ребёнка: Филиппова (Грузнова) Люда

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1992

Сын: Филиппов Алексей

Мать ребёнка: Филиппова (Грузнова) Люда

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