Филиппов Александр
Место рожденияг.Рязань
Дата рождения24.02.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Рязань
Бракосочетание
13.12.1986
г.Саратов
Рождение ребёнка
05.01.1990
Сын: Филиппов Юрий
Мать ребёнка: Филиппова (Грузнова) Люда
Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1992
Сын: Филиппов Алексей
Мать ребёнка: Филиппова (Грузнова) Люда