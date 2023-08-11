Зыков Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Зыков Иван Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
15.10.1910
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1911
Дочь: Зыкова Павла Егоровна
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
11.04.1913
Дочь: Зыкова Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
31.03.1914
Сын: Зыков Иосиф Егорович
Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна
Смерть
Неизвестно