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Зыков Егор Иванович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Зыков Иван Никонович

Мать: Зыкова Евдокия Александровна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Зыков Андрей Егорович

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1911

Дочь: Зыкова Павла Егоровна

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
11.04.1913

Дочь: Зыкова Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
31.03.1914

Сын: Зыков Иосиф Егорович

Мать ребёнка: Зыкова Наталья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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